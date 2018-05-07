مدير عام شرطة الشمالية يرعى ختام بطولة المديرية الأولى لكرة السلة للإناث المنامة في 7 مايو / بنا / تحت رعاية العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، اختتمت بطولة المديرية الأولى لكرة السلة للإناث في صالة مركز مدينة حمد النموذجي بمدينة حمد والتي أقيمت بالتعاون والتنسيق مع المحافظة الشمالية ووزارة التربية والتعليم ، وذلك بتتويج فريق مدرستي العهد الزاهر والتضامن بعد فوزه على فريق شرطة المحافظة الشمالية.

وبهذه المناسبة ، أكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن هذا التعاون القائم بين المديرية والجهات الأخرى ذات العلاقة يأتي في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية ومد جسور التعاون بين كافة المؤسسات العامة والخاصة وهو مبدأ تسعى وزارة الداخلية إلى تطبيقه دائماً، مشيداً بجهود القائمين على مثل هذه الفعاليات والتي ساهمت في إنجاح هذه البطولة وظهورها بهذا المظهر اللائق والشكل المطلوب.





م.ف.ق/و.ش



بنا 0911 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/05/07 - 14 : 12 PM