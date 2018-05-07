اختتام أعمال اللجنة البحرينية المشتركة بتوقيع "مذكرة تفاهم" بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني‎ المنامة في7 مايو / بنا / اختتمت اجتماعات اللجنة البحرينية المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني بتوقيع (مذكرة تفاهم) برئاسة معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني عن الجانب البحريني واللواء محمد شفيق عن الجانب الباكستاني اليوم الأثنين بمعسكر الصخير، بحضور الرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة وأعضاء اللجنة من الجانبين.

وأكد مدير أركان الحرس الوطني أن مذكرة التفاهم المشتركة تأتي لتعزيز وتنسيق التبادل العسكري والتدريب وتنفيذ التمارين الثنائية وفق رؤى وتطلعات الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، وترجمةُ لأهداف الخطة الاستراتيجية 2020 وبما يوطد العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف معاليه أن المذكرة تأتي مواصلة للجهود المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني، لتطبيق أعلى مستويات الكفاءة العسكرية والجاهزية لدى المؤسستين العسكريتين، من خلال التمارين المشتركة والتبادل والتدريب العسكري.



كما أشاد معالي مدير أركان الحرس الوطني بالدور الذي يضطلع به الجيش الباكستاني وما يبذله من جهود مشتركة تعكس عمق علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية.



م.ف.ق/و.ش



بنا 0909 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/05/07 - 12 : 12 PM