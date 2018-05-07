الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل الأمين العام لهيئة التقييس لدول الخليج الرياض في 7 مايو / بنا / استقبل معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، سعادة السيد سعود بن ناصر الخصيبي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد رحب معالي الأمين العام بسعادة السيد سعود بن ناصر الخصيبي، مهنئا إياه على توليه مهام عمله كأمين عام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، متمنيا له التوفيق والنجاح في القيام بالمهام الموكلة اليه.



وقد بحث معالي الأمين العام مع سعادة السيد سعود الخصيبي المهام الموكلة لهيئة التقييس لدول المجلس، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الأمانة العامة وهيئة التقييس في كل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال المواصفات والمقاييس، حيث أكد معاليه على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة التقييس في حماية المستهلكين وتحديد المواصفات الفنية اللازمة لتوفير السلامة والأمان للمستهلك في دول مجلس التعاون.



حضر المقابلة سعادة السيد عبدالعزيز أحمد الغانم المشرف العام على قطاع الشؤون الادارية والمالية.





م.ف.ق/و.ش



بنا 0907 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/05/07 - 10 : 12 PM