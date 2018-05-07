وزير النفط يستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة البحرين المنامة في 7 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بمكتبه سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين.

وقد رحب معالي الوزير بالسفير الإماراتي، مُهنئاً سمو السفير بتعيينه سفيراً لبلاده بالمملكة، متمنياً لسموه دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية ودعم وتعزيز التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية التي تشهدها مسيرة البلدين وبالخصوص في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات لما تحظى به هذه العلاقات من وشائج القربى والمصير المشترك، مشيداً معاليه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات في ظل ما يجمع القيادتين وشعبيهما من روابط متميزة، ومعرباً معاليه عن دعم وتسهيل مهام عمله لاستمرار تطوير وتعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.



من جانبه عبر سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة عن بالغ سعادته بهذا اللقاء وعلى حفاوة الاستقبال والمواضيع التي تم مناقشتها خلال اللقاء، متمنياً سموه دوام التطور والازدهار لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.





م.ف.ق/خ.س



بنا 0758 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/07 - 03 : 11 AM