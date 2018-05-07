5 قتلى من الشرطة و 15 قتيلا من طالبان في اشتباكات بقندهار كابل في 07 مايو/ بنا / قتل 5 من عناصر الشرطة على الأقل، ولقي 15 مسلحًا من حركة طالبان مصرعهم، في اشتباكات بولاية قندهار، جنوبي البلاد.



وقال المتحدث باسم رئيس شرطة الولاية ضياء دوراني إن مسلحي الحركة هاجموا، الليلة الماضية دورية للشرطة بمقاطعة "معروف"، قرب الحدود مع باكستان.



وأضاف أن اشتباكًا اندلع إثر الهجوم، استمر عدة ساعات، وأسفر عن مقتل 5 من الشرطة، وإصابة 9 آخرين، فيما قتل 15 مسلحًا من طالبان وأصيب 11 آخرون.



وقد أعلن المتحدث باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي، مسؤولية الحركة عن الهجوم.



و.ش/خ.س



بنا 0756 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/07 - 03 : 11 AM