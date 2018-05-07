وزير شؤون المجلسين يستقبل سفير دولة الامارات الشقيقة لدى مملكة البحرين المنامة في 7 مايو / بنا / أشاد سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بالمستوى المتقدم للعلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجهود قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز تلك العلاقات.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمكتبه صباح الأحد سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده في مملكة البحرين ، حيث هنأ سعادة الوزير سمو السفير الإماراتي على الثقة الغالية متمنيًا له التوفيق والسداد في تأدية مهام عمله.



من جانبه أكد سمو الشيخ سلطان آل نهيان حرص بلاده على تحقيق أقصى درجات التعاون البناء مع مملكة البحرين وتطوير هذا التعاون بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0752 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/07 - 58 : 10 AM