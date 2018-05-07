كوريا الجنوبية: بيان القمة بين بكين وطوكيو وسيؤول لن يتضمن نزع السلاح النووي سيؤول في 07 مايو/ بنا / أكد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن البيان الخاص المتوقع أن تتبناه القمة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان المرتقبة بعد غد الاربعاء في اليابان، لا يشمل نزع السلاح النووي.

وذكرت وكالة الانباء "يونهاب" ان المكتب الرئاسي يسعى إلى ألا يشمل البيان الخاص إلا محتوى ذا صلة بإعلان "بانمونجوم"، إلا أن مصادر قالت إن الحكومة اليابانية ترغب في أن يتضمن البيان الخاص محتوى ذا صلة بنزع السلاح النووي بصورة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.



ونقلت الوكالة عن مصدر رفيع بالمكتب الرئاسي ان الحكومة تصر على أن البيان الخاص يهدف إلى تأييد إعلان بانمونجوم فقط.





و.ش/خ.س



بنا 0711 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/05/07 - 23 : 10 AM