وزير العدل يرفع إلى رئيس محكمة التمييز طلباً بإعادة النظر في أحكام محكومين بالإعدام في قضية إرهابية المنامة في 7 مايو/ بنا / صرح معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أنه وبعد دراسة الاقتراح المُقدم من وحدة التحقيق الخاصة، والمُحال من سعادة النائب العام بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد محكوم عليهما بالإعدام لما نسب إليهما من قتل شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة بواسطة تفجير إرهابي، فقد تقرر تقديم طلب إلى رئيس محكمة التمييز بإعادة النظر في الحكم المُشار إليه بناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز لوزير العدل من حق طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات معينة.

وأشار معالي وزير العدل إلى أن تقديم هذا الطلب قد جاء استعمالاً للحق المقرر تلبية لمقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاذ كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة بناء على ما أجاز به قانون محكمة التمييز.



وقال معالي وزير العدل إنه وبناء على ذلك فإن لمحكمة التمييز السلطة المطلقة في تقدير أثر ما كشفت عنه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما توصلت إليه من أوراق جديدة في مقابل الأدلة القائمة في القضية ضد المحكوم عليهما.



وأكد معالي وزير العدل الحرص الراسخ على صون كافة الضمانات القانونية التي كفلها المُشرّع البحريني، بما يكفل تحقيق أعلى درجات العدالة بمقتضى القانون.



وكانت الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية قد تولت النظر في هذه القضية ومن ثم قامت بإخطار وحدة التحقيق الخاصة بذلك، والتي بدورها عكفت على إجراء التحقيق بشأن الوقائع المشكو بشأنها، حيث انتهت إلى الاقتراح بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر ضدهما نتيجة لما توصلت إليه تحقيقات وحدة التحقيق الخاصة وما كشفت عنه من أوراق جديدة لم تكن معروضة على المحكمة التي أصدرت الحكم.





م.ا.ب/خ.س



بنا 0656 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/07 - 06 : 10 AM