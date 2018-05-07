رئيس الأوقاف السنية يفتتح مسجد المعاودة بمنطقة المحرق المنامة في 7 مايو / بنا / تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، افتتح سعادة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية مسجد المعاودة بمنطقة المحرق.

و قال الهاجري إن دور العبادة في مملكة البحرين تحظى باهتمام كبير من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ، لما لها من دور كبير في تعزيز القيم الدينية والأخلاق النبيلة بين كافة أفراد المجتمع وإسهامها الفعال في تعزيز المواطنة الصالحة، حيث حظيت باهتمام خاص في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، إذ تخصص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، موازنة مجزية لمشاريع دور العبادة ضمن الموازنة العامة للمشاريع الحكومية، أثمرت عن بناء وتشييد عشرات المساجد والجوامع في مملكة البحرين .



و مشروع بناء مسجد المعاودة من المشاريع المشتركة بين وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف السنية وهيئة البحرين للثقافة والآثار حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العدل و الشؤون الاسلامية والاوقاف السنية وهيئة الثقافة للإشراف على المشروع. ويحتوي المسجد على قاعة للصلاة تتسع ل 200 مصلي وفناء خارجي ومئذنة على الطراز البحريني المعاصر وسكن للمؤذن.

وقد حضر الافتتاح سعادة الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة مدير إدارة المتاحف بهيئة البحرين للثقافة والآثار؛ وعدد من افراد عائلة المعاودة وجمع من اهالي المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح المسجد.



م.ف.ق/خ.س



بنا 0525 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/05/07 - 00 : 09 AM