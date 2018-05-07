بوتين يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيسا لروسيا لولاية رابعة موسكو في 07 مايو/ بنا / يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية لفترة ولاية رابعة وذلك بعد فوزه بنسبة قياسية بلغت 7ر76 % خلال الانتخابات الرئاسية.

وتمت دعوة حوالي 5000 ضيف لحضور مراسم أداء اليمين في الكرملين في موسكو، وفقا لوكالة الانباء الالمانية.



وأمضى بوتين بالفعل 18 عاما في السلطة، وتجنب الحظر الدستوري على تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين من خلال تولي منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 2004 و .2008

وألقت أعمال العنف ومظاهرات المعارضة مطلع الاسبوع الجاري، بظلالها على مظاهر أداء اليمين، وتم اعتقال حوالي 1600 من مؤيدي زعيم المعارضة الروسية اليكسي نافالني في جميع أنحاء البلاد.



يذكر أنه تم الافراج عن نافالني خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل متهمًا بتنظيم فعالية شعبية دون الحصول على تصريح ومقاومة قوات الشرطة فيما لا يزال المئات رهن الاحتجاز.



و.ش



بنا 0453 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/07 - 59 : 07 AM