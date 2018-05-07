أستراليا تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 13 مليون دولار إلى ميانمار

كانبيرا في 7 مايو/بنا/ تعتزم الحكومة الأسترالية تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 13 مليون دولار أسترالي من خلال وكالات إنسانية موثوقة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة إنقاذ الطفولة في أستراليا للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة في ميانمار بما في ذلك في ولايتي راخين وكاشين.



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في بيان "إن الحكومة الأسترالية تدعو جميع الأطراف إلى إنهاء القتال وحماية السكان المدنيين والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة".



وأشار البيان أنه وبذلك يرتفع إجمالي يرتفع حجم المساعدات الإنسانية الأسترالية للاستجابة لأزمة الروهينغا في ميانمار إلى 51.5 مليون دولار أسترالي منذ سبتمبر 2017م.



خ.أ



بنا 0208 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/07 - 22 : 05 AM