مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 7 مايو/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية.



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر وعرفان من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.



نائب جلالة الملك يلتقي أعضاء لجنة ملف الترشح الأمريكي الكندي المكسيكي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.



لدى لقاء سموه قائد القيادة المركزية الأمريكية .. سمو نائب جلالة الملك: أهمية التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.



سمو رئيس الوزراء: نحرص على أن نكون قريبين من أبناء شعبنا وأن يكونون قريبين منا ونسعد باللقاء بهم والاستفسار عن أحوالهم.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت.



صدور قرارين عن سمو رئيس الوزراء.



مملكة البحرين تدين الهجوم المسلح الذي استهدف وزير الداخلية بجمهورية باكستان الإسلامية.



سفير البحرين في لندن: "إشادة بريطانية للحلول التي ابتكرتها مملكة البحرين لتنظيم سوق العمل".



بتكليف من سمو رئيس الوزراء.. الشيخ خليفة بن راشد والشيخ محمد بن راشد يحضران مراسم حفل تسليم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية.



وزارة الصحة: برنامج اختر طبيبك يعمل على زيادة الرضا عن الخدمة المقدمة بوجود طبيب مخصص لكل مريض.



مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام يستقبل السفير الياباني الجديد.



بمناسبة يوم الصحافة البحرينية.. رئيس مجلس النواب: صحافتنا ساهمت في بناء الوطن والحفاظ على وحدته.



وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يرعى احتفال يوم العمال العالمي بمجلس بوطبنية.



(مزاد) و(العربية للمزادات) تعلنان عن إقامة المزاد الإلكتروني للمركبات الثقيلة بتاريخ 7 مايو.



الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يستقبل السفير الياباني.



رئيس مجلس الأوقاف السنية يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية.



مملكة البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين في جمهورية أفغانستان الاسلامية.



القائد العام لقوة دفاع البحرين يلتقي بقائد القيادة المركزية الأمريكية.

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الدكتور ميرزا يستعرض مع السفير الاماراتي الجديد أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



انطلاق ملتقى رؤى قانونية معاصرة في "حقوق" جامعة البحرين.



الحكومة الإلكترونية: الرضا العام حول خدمات الحكومة الإلكترونية يصل إلى 78%.



وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يشارك في اجتماعات الدورة (45) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجمهورية بنغلاديش الشعبية.



في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي تضامن كامل مع البحرين في مواجهة الإرهاب.



الخـياط يبحث احتياجات تطوير طرق العاشرة بالمحافظة الشمالية.



المستشار عبدالله البوعينين يكرم السادة القضاة المنتهية فترة إعارتهم في مملكة البحرين.



لأول مرة في البحرين والشرق الاوسط إدخال جهاز (ligasure) الكهربائي الحراري لعلاج اللوز في المستشفى العسكري.



معالي وزير الداخلية يستقبل السفير الصيني الجديد.



انطلاق أعمال مؤتمر (أخلاقيات وقوانين الأبحاث الإكلينيكية باستخدام الخلايا الجذعية) بجامعة الخليج العربي.



مدير أركان الحرس الوطني يترأس اجتماع اللجنة البحرينية بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني.



مجموعة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الصحة العامة تنظم يوما توعويا عن مرض الربو.



بالتعاون مع جامعة مالطا.. ختام ورشة عمل كتابة الأوراق العلمية "WASP " بجامعة الخليج العربي.



الخيرية الملكية تستعد لاستقبال شهر رمضان بتوزيع السلال الرمضانية مع المطاحن.



معالي السيد جواد بن سالم العريض يستقبل سفير دولة الامارات بمناسبة تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة.



معهد البحرين للتنمية السياسية يقيم (مهارات القادة ورسالة الدولة).



الشيخة هلا تفتتح معرض الفن التشكيلي لجائزة يوسف بن أحمد كانو.



(بتلكو) ومعهد الدراسات المصرفية يوقعان اتفاقية تعزيز التعلم الرقمي.



خلال قمة القوى النسائية.. سمو الشيخة حصة: تعزيز روح المبادرة ودور المرأة فـي مجال التكنولوجيا









خ.أ



بنا 0157 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/05/07 - 04 : 05 AM