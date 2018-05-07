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الطقس في البحرين معتدل لكنه حار نسبيا خلال النهار
2018/05/07 - 03 : 05 AM
المنامة في 7 مايو/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس سيكون اليوم الاثنين بمشيئة الله معتدلا لكنه حار نسبيا خلال النهار.

الرياح: متقلبة الإتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.

درجة الحرارة العظمى 35 م الصغرى 25 م.

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 25%.

شروق الشمس 04:56 صباحا... وغروب الشمس 06:16 مساءا


خ.أ

بنا 0148 جمت 07/05/2018


عدد القراءات : 7         اخر تحديث : 2018/05/07 - 03 : 05 AM
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