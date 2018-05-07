الطقس في البحرين معتدل لكنه حار نسبيا خلال النهار

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2018/05/07 - 03 : 05 AM
المنامة في 7 مايو/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس سيكون اليوم الاثنين بمشيئة الله معتدلا لكنه حار نسبيا خلال النهار.
الرياح: متقلبة الإتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.
درجة الحرارة العظمى 35 م الصغرى 25 م.
الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 25%.
شروق الشمس 04:56 صباحا... وغروب الشمس 06:16 مساءا
خ.أ
بنا 0148 جمت 07/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/07 - 03 : 05 AM