الطقس في البحرين معتدل لكنه حار نسبيا خلال النهار المنامة في 7 مايو/بنا/ ذكرت ادارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس سيكون اليوم الاثنين بمشيئة الله معتدلا لكنه حار نسبيا خلال النهار.



الرياح: متقلبة الإتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام.



درجة الحرارة العظمى 35 م الصغرى 25 م.



الرطوبة النسبية العظمى 80 % الصغرى 25%.



شروق الشمس 04:56 صباحا... وغروب الشمس 06:16 مساءا





خ.أ



بنا 0148 جمت 07/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/07 - 03 : 05 AM