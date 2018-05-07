انطلاقة معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة (سوفكس 2018 ) بالأردن غدا الاثنين عمان في 6 مايو/بنا/ تشهد العاصمة الأردنية عمان يوم غد الاثنين أعمال الدورة (12) لمعرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة (سوفكس 2018 ) المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية ومعدات العمليات الخاصة والأمن القومي، برعاية العاهل الأردني، وذلك حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



وقال مدير عام المعرض عامر الطباع إن "المعرض يمثل المعرض الدفاعي الأكبر في العالم المتخصص في مجال العمليات الخاصة والأمن القومي والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يركز على جميع شؤون ومعدات ومستلزمات قوات العمليات الخاصة وقوات حفظ السلام والأجهزة الأمنية والتجهيزات الدفاعية ومجالات التدريب والتنظيم لهذه القوات".



وأضاف في بيان صحفي اليوم الأحد أن (سوفكس)، الذي يحظى منذ انطلاقته برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل منتدى عالميا للحوار لكل الدول التي تسعى إلى السلم والأمن العالميين، مشيراً إلى أن هذه هي الرسالة والهدف الأساسي له، لافتا إلى أنه "يقام بإشراف مباشر من الأمير فيصل بن الحسين والداعم الرئيس له القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وجميع الجهات الأمنية وهي الجهة الراعية لجميع فعالياته منذ انطلاقته في عام 1996م".



وبيّن أن "المعرض يستهل فعالياته بمؤتمر قادة قوات العمليات الخاصة تحت عنوان الحروب الهجينة في المنطقة الرمادية الدولية –البيئة العملياتية المتغيرة بحضور أكثر من 600 مشارك، من بينهم وزراء دفاع ورؤساء أركان وكبار ضباط قوات العمليات الخاصة والقوات البرية والجوية في المنطقة إلى جانب عدد من صناع القرار ومخططي وواضعي الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن القومي والعالمي للعمل على بناء جسور التفاهم والتعاون لتوطيد السلام العالمي".



وأوضح أن "أكثر من 350 شركة من 35 دولة ستشارك في المعرض الذي يفتتح تحت الرعاية الملكية السامية بعد غد الثلاثاء في قاعدة الملك عبد الله الأول الجوية في عمان ويستمر ثلاثة أيام"، مؤكدا أن "المعرض الذي يقام كل عامين يشهد نمواً ملحوظاً على صعيد الحجم والمكانة لتلبية الزيادة في عدد الشركات العارضة لمستلزمات وتكنولوجيا قوات العمليات الخاصة والتجهيزات الدفاعية من جميع أنحاء العالم".





خ.أ



بنا 2204 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/07 - 08 : 01 AM