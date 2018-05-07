وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجوم المسلح الذي استهدف وزير الداخلية بجمهورية باكستان الإسلامية المنامة في 6 مايو/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم المسلح الذي وقع في اقليم البنجاب واستهدف معالي السيد أحسن إقبال وزير الداخلية بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى إصابته، معربة عن خالص تمنياتها للوزير بالشفاء العاجل.





وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية في كل ما تبذله من جهود لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب من أجل استتباب الأمن والسلم في جميع أنحاء باكستان، مشددة على موقف مملكة البحرين الراسخ والرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله والداعي إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الدوليين.





ن.ع/م.ح.



بنا 2046 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/06 - 54 : 11 PM