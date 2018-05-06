الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن يعترض صاروخين أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

الرياض في 6 مايو / بنا / اعترض الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية في اليمن صاروخين أطلقتهما المليشيا الحوثية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء اليوم إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (شمال محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.



وأوضح أن الصاروخان كانا باتجاه مدينة نجران وأطلقتها الميليشيا بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعا ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان ولله الحمد.



وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لانتهاك القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.





م.ح.



بنا 1912 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/06 - 21 : 10 PM