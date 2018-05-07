مدير عام شرطة الشمالية يستقبل عضو المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية المنامة في 6 مايو/ بنا / تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية بين المديريات الأمنية وكافة مؤسسات المجتمع المدني الرسمية والأهلية، استقبل العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية السيدة فاطمة عباس القطري عضو المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.





وخلال اللقاء رحب مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بالسيدة فاطمة القطري، مؤكداً حرص المديرية على إدامة التواصل مع أعضاء المجالس البلدية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، حيث تم بحث ومناقشة عدد من المواضيع والقضايا الأمنية والاجتماعية التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل عام والمحافظة الشمالية بشكل خاص، مضيفاً أن مديرية شرطة الشمالية تسعى دائما إلى فتح قنوات التواصل مع الجهات ذات الصلة لتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الأمنية بأعلى مستويات من الدقة والإنجاز .



من جانبها، عبرت عضو المجلس البلدي عن شكرها وتقديرها لمدير عام شرطة الشمالية على حسن الاستقبال وحرصه الدائم على التواصل وتقديم الدعم للمجالس البلدية، وعلى ما توليه مديرية شرطة المحافظة الشمالية من اهتمام في تعزيز دور أعضاء المجالس البلدية في مختلف المجالات التي تهم الوطن والمواطن.



ن.ع/م.ح.



بنا 1858 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 58 اخر تحديث : 2018/05/06 - 02 : 10 PM