بتكليف من سمو رئيس الوزراء.. الشيخ خليفة بن راشد والشيخ محمد بن راشد يحضران مراسم حفل تسليم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية المنامة في 6 مايو / بنا / بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حضر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وسعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة مراسم حفل تسليم القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، الذي أقيم مساء اليوم في مقر القاعدة الأميركية في الجفير، حيث تسلم الفريق سكوت أ.سترني مهام قائد القوات البحرية الأميركية بالقيادة المركزية وقائد الأسطول الخامس وقائد القوات البحرية المشتركة، خلفا للفريق جون سي أكولينو الذي انتهت فترة عمله.



ونقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، وسعادة الشيخ محمد بن راشد آل خليفة تحيات وتهاني صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الفريق سكوت أ.سترني؛ بمناسبة توليه مهام المنصب الجديد، وتمنيات سموه له بالنجاح والتوفيق.



كما نقلا شكر وتقدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقائد السابق الفريق جون سي أكولينو، على جهوده في تعزيز علاقات التعاون وروابط الصداقة بين البلدين الصديقين ولاسيما في المجالات العسكرية والدفاعية.



وأشاد الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل خليفة بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تقدم وتطور على كافة الأصعدة.



من جانبه، أشاد الفريق سكوت أ.سترني بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين، معرباً عن شكره وتقديره لما تقدمه مملكة البحرين من دعم وإسناد لجهود حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.



ع إ ح/م.ح.



بنا 1833 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/05/07 - 11 : 12 AM