إصابة وزير الداخلية الباكستاني في محاولة إغتيال

اسلام أباد في 6 مايو / بنا / أُصيب وزير الداخلية الباكستاني إحسان إقبال بطلق ناري، فيما يشتبه بأنها محاولة لاغتياله.



وذكرت "بي بي سي" أن المسلح أطلق النار على الوزير بعد مغادرته حشدا في مدينة ناروال في مقاطعة البنجاب، وأصاب الطلق الناري الكتف الأيمن للوزير ونقل بسرعة إلى المستشفى.



وأفادت نقلا عن مصادر محلية باكستانية أن حالة الوزير مستقرة، وأن قوات الأمن ألقت القبض على الرجل المشتبه به في ارتكاب الهجوم.







م.ح.



بنا 1825 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/05/06 - 30 : 09 PM