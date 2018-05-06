الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية: "برنامج اختر طبيبك يعمل على زيادة الرضا عن الخدمة المقدمة بوجود طبيب مخصص لكل مريض"

المنامة في 6 مايو / بنا / كشفت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الدكتورة منال العلوي عن مزايا برنامج اختر طبيبك والذي سوف يعمل على زيادة الرضا عن الخدمة المقدمة بوجود طبيب مخصص لكل مريض، مؤكدة على أنه يهدف إلى اعطاء اهتمام كاف لجميع المرضى من خلال توزيع المرضى بشكل متساوي على الأطباء بالمركز الصحي، مما يجعل الطبيب محاسب على جودة الخدمة المقدمة إلى المرضى المدرجين عنده، حيث سيتم لاحقا ربط العلاوات التشجيعية للطبيب بمدى رضا المرضى عن الخدمات الصحية المقدمة لهم وبمدى التزام الطبيب بتطبيق الأدلة الإرشادية للأمراض المزمنة والخدمات الوقائية المقدمة، كما يمكن للمريض تغيير الطبيب مرة واحدة بالعام. وفي حالة عدم الاختيار لطبيب العائلة سيتم توزيع المرضى على حسب القوائم المتوفرة في المركز.



وأشارت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية إلى أن اختيار طبيب العائلة من خلال هذا المشروع الرائد سوف يهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية بالمراكز الصحية، إذ سيكون لكل مريض طبيب مخصص للدخول عليه، حيث أنه سيتم زيارة نفس الطبيب وبالتالي يمكن للطبيب متابعة المريض بشكل متواصل والإلمام بالمشاكل الصحية والعائلية والاجتماعية له، وطبيب العائلة هو الطبيب المعني بصحة جميع أفراد العائلة. وقد تم وضع البرنامج المتميز بهدف إيجاد تواصل بين الطبيب والمريض لاستعراض النتائج الطبية مثل (الأشعة والمختبر) والتذكير بمواعيد الحالات المزمنة والفحوصات الوقائية وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة للحالات المرضية المختلفة. إلى ذلك ستكون من مسئوليات طبيب العائلة الحرص على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى المدرجين في قائمته، وسوف يقدم طبيب العائلة من خلال البرنامج نوعان من الخدمات، خدمات علاجية وهي علاج الحالات المزمنة، علاج الحالات العادية، علاج الحالات الطارئة والحادة، كذلك متابعة المريض الذي تتطلب حالته المتابعة أو التحويل للرعاية الثانوية عند الحاجة. أما النوع الآخر سيكون الخدمات الوقائية والمتمثلة في تقديم الفحوصات الطبية المختلفة كفحص اللياقة للعمل، وفحص المدارس، وفحص قبل الزواج، وفحص ما بعد الولادة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالإضافة للفحوصات الخاصة بالأمراض المزمنة كفحص السكر وقياس ضغط الدم وفحص الكوليسترول وبعض الفحوصات التي لها علاقة بالعمر والحالة الصحية.



كما سيتم توفير العلاج لبقية أفراد العائلة في حالة وجود مرض معدي. ويقوم طبيب العائلة بتقديم جميع الخدمات المتوفرة في المركز الصحي ، كما تم تقسيم الأطباء إلى فرق تضم مجموعة من الأطباء والممرضين لتقديم الخدمة على اكمل وجه.



وسيعمل برنامج اختر طبيبك على تحسين الخدمات الوقائية من متابعة الطبيب للمريض، وتعريفه بالخدمات المقدمة له على حسب العمر كفحص البروستاتا للرجال فوق الخمسين وفحص الثدي (الماموجرام) للنساء فوق الأربعين.



يذكر أن مركز عالي الصحي يواصل توزيع البطاقات الخاصة ببرنامج "اختر طبيبك" على أهالي المنطقة ممن أنهوا عملية اختيار الطبيب بالمركز، بعد أن دشن في ابريل الماضي برنامج "اختر طبيبك" والذي يتم تنفيذه بالمركز بشكل تجريبي، حيث تسلم أهالي المنطقة ممن أنهوا عملية اختيار الطبيب البطاقات الخاصة ببرنامج "اختر طبيبك" بالمركز، وتأتي هذه الخطوة الرائدة انبثاقا من أهداف الخطة الوطنية للصحة والتي تندرج تحت مظلة التسيير الذاتي وأولى خطوات مشروع التسيير الذاتي الذي يقع تحت مظلة الضمان الصحي الوطني.



كما تأتي هذه الخطوة تماشيا مع القيم والمبادئ التي وضعتها الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر العام الماضي، بهدف تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية. وتعد من ضمن العناصر الأساسية الداعمة لنظام الضمان الصحي التي تسعى إلى خلق علاقة بين الطبيب والأسرة وتتماشى مع المعايير العالمية للعلاج لتحسين جودة الخدمات المقدمة.



وقد تم حاليا توزيع أكثر من 4000 بطاقة على المستفيدين من أهالي المنطقة. ويسعى هذا المشروع إلى خلق علاقة وطيدة بين الطبيب والأسرة، وذلك تماشيا مع المعايير العالمية للعلاج في الصحة الأولية. وسيمكن هذا المشروع طبيب العائلة من متابعة مرضاه بشكل مباشر ومستمر وبتسليط الضوء على التثقيف الصحي خاصة فيما يتعلق بالأمراض الوراثية وغير السارية.



كما ويكفل المشروع حرية اختيار مقدم الخدمة الصحية، فللمريض حرية اختيار طبيب العائلة، له ولأسرته، مما سيعزز روح التنافسية ويؤدي الى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.



وفي استطلاع لرأي المستفيدين من البرنامج من سكنة منطقة عالي مؤخرا، أشاد السيد علي حسين العالي رئيس العلاقات العامة والإعلام بجمعية عالي الخيرية بالبرنامج وأهدافه المتماشية مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من أجل تحسين الخدمات الصحية بمملكة البحرين، فهذا البرنامج يفتح باب التواصل مع طبيب العائلة والذي سيكون ملم بجميع الأمور الصحية للعائلة، تعرف على المشروع من خلال الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة وبادر بالتسجيل بالمركز وعمل ضمن الفريق المتطوع بالتسجيل من جمعية عالي.



ومن جهته قال عبدالله عبد الحميد عاشور عضو المجلس البلدي: " نحن نشعر بالفخر لاختيار مركز عالي الصحي لتدشين برنامج طبيب العائلة وهي خطوة موفقة للوزارة الصحة لتحسين الخطة العلاجية في المملكة، فأنا من سكان منطقة عالي ومن المبادرين بالتسجيل في البرنامج من أجل الحصول على أفضل الخدمات لي ولأفراد عائلتي".



وأشار حسين منصور الحداد رئيس جمعية اسكان عالي إلى أن هذا البرنامج يعتبر تجربة ممتازة جدا لأنها تشجع على التواصل المستمر مع طبيب العائلة وعدم نسيان المواعيد الصحية الهامة بأفراد الأسرة، لافتا إلى أن اختيار طبيب العائلة لمتابعة الأمور الصحية المتعلقة بأفراد الأسرة يحسن جودة الخدمات الصحية بالمملكة.



ومن جانب آخر، أفاد جميل البيات وهو مواطن من منطقة عالي بأنه تعرف على البرنامج من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة وهو من المبادرين بالتسجيل من خلال الموقع الالكتروني، موضحا بأن اختيار طبيب العائلة بشكل عام سيسهل الخدمة العلاجية بالمركز وسيحسن جودتها لكون الطبيب ملم بالتاريخ المرضي للعائلة.



من جانبها، عبرت زينب منصور زوجة وأم لثلاثة أطفال عن فرحتها بهذا المشروع لأن ابناؤها يحتاجون رعاية خاصة واختيار طبيب العائلة ساعدها في متابعة وضعهم الصحي مع الطبيب وتسهيل الأمور العلاجية الخاصة بهم.



ن.ع/م.ح.



بنا 1752 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/06 - 04 : 09 PM