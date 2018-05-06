بمناسبة يوم الصحافة البحرينية.. رئيس مجلس النواب: صحافتنا ساهمت في بناء الوطن والحفاظ على وحدته

المنامة في 6 مايو / بنا / أشاد رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن إبراهيم راشد الملا بإنجازات الصحافة البحرينية ودورها في التعبير عن طموحات وتطلعات ونبض المجتمع، وبمشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.



وأكد معاليه بمناسبة الاحتفال بيوم الصحافة البحرينية الذي يوافق غداً (السابع من مايو)، أن صحافة المملكة أثبتت، بما لا يدع مجالاً للشك، وعبر تاريخها الطويل والناصع، تفاعلها مع قضايا الوطن والمواطنين، وأن الصحافة البحرينية كانت ولا تزال عنصرًا مهمًّا في مساندة الجهود الوطنية المبذولة في بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته، وذلك من خلال الكلمة الصادقة والرأي المستنير والحرية المسؤولة.



وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، هيأ كافة الظروف التي تحقق للصحافة ووسائل الإعلام مناخا أوسع من الحريات التي تؤهلها للقيام برسالتها في دعم تقدم الوطن وازدهاره، ويأتي على رأسها ابتداءً مناخ الحرية الواسع الذي أتاحه المشروع الإصلاحي لجلالته منذ العام 2001م، وبتوجيه جلالته بتخصيص يوم للاحتفاء بالصحافة البحرينية اعترافاً بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به هذه الصحافة في التثقيف والتوجيه والوعي والتعبير عن الرأي بحرية واستقلالية وموضوعية، وفي بيئة منفتحة وتعددية وتنافسية.



وبهذه المناسبة، بعث رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة لجمعية الصحفيين البحرينية ورؤساء التحرير بالصحف المحلية، معبراً عن تقديره وامتنانه للدور الذي تضطلع به الصحافة البحرينية في خدمة المجتمع والوطن، ومؤكداً أن المواقف الوطنية التي سجلها أصحاب الأقلام من كتاب أعمدة وصحفيين ستبقى خالدة في الذاكرة الوطنية توثق دورهم الرائد في نصرة الوطن والدفاع عن قضاياه وتفنيد كل ما يستهدفه بسوء، متمنياً الحفاظ على القيم الانسانية التي تنشد الخير والمحبة والسلام والأمن والاستقرار في مملكة البحرين والمنطقة والعالم.



ن.ع/م.ح.



بنا 1627 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/06 - 33 : 07 PM