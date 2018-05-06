الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ أجندة ايران ‏الدخيلة لزعزعة أمن ‏واستقرار اليمن والمنطقة

|
2018/05/06 - 11 : 07 PM
الرياض في 6 مايو / بنا / أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن مليشيا الحوثي الانقلابية، ارتدت عن التوافق الذي تم في مؤتمر الحوار الوطني لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها الدخيلة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وجدد هادي خلال لقائه في مدينة الرياض عضو مجلس الشيوخ البلجيكي الان ديستيكيه وعددًا من أعضاء البرلمان موقف الحكومة الشرعية الثابت والداعم للسلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس هادي ثمن خلال اللقاء، دور بلجيكا في إطار دول الاتحاد الأوروبي ودعمها لليمن في مختلف المجالات ومنها الجوانب الإنسانية والتنموية، متطلعًا إلى تعزيز وتطوير وتفعيل الدور البلجيكي لما فيه مصلحة الشعب اليمني الذي يمر بظروف صعبه واستثنائية في هذه المرحلة الراهنة.
من جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكي موقف حكومة بلادهم الداعم لليمن وتقديمها للمساعدات الإنسانية والتنموية عبر المنظمات الدولية ومن خلال الدعم المباشر لليمن.
م.ح.
بنا 1601 جمت 06/05/2018
عدد القراءات : 16
اخر تحديث : 2018/05/06 - 11 : 07 PM