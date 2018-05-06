الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي الانقلابية تنفذ أجندة ايران ‏الدخيلة لزعزعة أمن ‏واستقرار اليمن والمنطقة

الرياض في 6 مايو / بنا / أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن ‏مليشيا ‏الحوثي الانقلابية، ارتدت عن ‏التوافق الذي تم في مؤتمر ‏الحوار الوطني لمصلحة إيران وتنفيذًا لأجندتها ‏الدخيلة لزعزعة أمن ‏واستقرار اليمن والمنطقة.



وجدد هادي خلال لقائه في مدينة الرياض عضو ‏مجلس ‏الشيوخ البلجيكي الان ديستيكيه وعددًا من ‏أعضاء ‏البرلمان موقف الحكومة الشرعية الثابت و‏الداعم ‏للسلام العادل المبني على المرجعيات ‏الثلاث.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس هادي ثمن خلال اللقاء، دور بلجيكا في إطار دول ‏الاتحاد ‏الأوروبي ودعمها لليمن في مختلف ‏المجالات ‏ومنها الجوانب الإنسانية والتنموية، متطلعًا إلى ‏تعزيز وتطوير وتفعيل الدور البلجيكي ‏لما فيه ‏مصلحة الشعب اليمني الذي يمر بظروف ‏صعبه ‏واستثنائية في هذه المرحلة الراهنة.



من جهتهم، جدد أعضاء الوفد البلجيكي ‏موقف ‏حكومة بلادهم الداعم لليمن وتقديمها ‏للمساعدات ‏الإنسانية والتنموية عبر المنظمات ‏الدولية و‏من خلال الدعم المباشر لليمن.



م.ح.



بنا 1601 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/06 - 11 : 07 PM