وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يرعى احتفال يوم العمال العالمي بمجلس بوطبنية

المنامة في 6 مايو / بنا / أقام مجلس جاسم بوطبنية، احتفالا بيوم العمال العالمي، تحت رعاية وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري، وذلك لتكريم نخبة من العمال والعاملات المجدين بالقطاع الخاص، بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلين عن منظمات أهلية ووجهاء وجمع من المواطنين ومدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وفي كلمة له خلال الحفل اثنى الدوسري على مبادرات مجلس بوطبنية خاصة مبادرته في تكريم العمال المتميزين، والذي يعكس روح الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين، مشيراً إلى ما يتمتع به العمال في المملكة من مكتسبات على صعيد التشريعات العمالية المتطورة وتحسين بيئة العمل.



ولفت الدوسري الى أن هذا التكريم يأتي في اطار تقدير المجتمع البحريني للعمال الذين ساهموا في المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد، مؤكداً على أهمية مثل هذا التكريم الذي يعطي دافعا للقوى العاملة ببذل مزيد من الجهد والعطاء في مختلف مواقع الإنتاج، مهنئا في هذا السياق المكرمين في الحفل، والذين تم اختيارهم من الشركات والمؤسسات التي يعملون بها، نظير اخلاصهم وتفانيهم وتميزهم في عملهم خلال العام، متمنيا لهم التوفيق والاستمرار في التميز في عملهم.



من جانبه أعرب السيد جاسم بوطبنية عن اعتزازه بالعاملين والعاملات المكرمين في هذا الاحتفال بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يقيمه مجلس بوطبنية للعام الرابع على التوالي منوهاً بالدور الكبير الذي يضطلع به هؤلاء المكرمين من العمال والعاملات في سبيل النهوض بالعمل لدفع حركة التنمية بالبلاد، مقدما شكره إلى جميع الشركات والمؤسسات والمنظمات الداعمة لتكريم هذه الكوكبة من العمال الذين تميزوا في مسارهم الوظيفي وكانوا محط تقدير واحترام من قبل رؤساءهم في مختلف مواقع العمل، مشيداً بالتشريعات الوطنية في المجال العمالي، مؤكداً أن البحرين أصبحت نموذجا للدول التي يتمتع بها العاملون ببيئة عمل سليمة وآمنة.



بعدها قام راعي الحفل برفقة رئيس المجلس بتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية على 22 فرداً من العمال والعاملات المكرمات من مختلف القطاعات الإنتاجية.







ن.ع/م.ح.



بنا 1545 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/06 - 08 : 07 PM