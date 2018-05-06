تخصيص صحن المطاف في المسجد الحرام للمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك

مكة المكرمة في 6 مايو / بنا / أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن تخصيص صحن المطاف في المسجد الحرام، للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك، تسهيلاً عليهم لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.





وذكرت وكالة الانباء السعودية ان سمو الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، وجه "بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك، تسهيلاً على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة".



وقالت ان فترة المنع تبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد هذه الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد.



وأوضحت الوكالة ان التوجيه دعا الراغبين في أداء الصلوات الى ضرورة التوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف.



وفيما يتعلق بجانب الاعتكاف فقد تم تخصيص طابق القبو خلال العشر الأواخر للراغبين في الاعتكاف، مع إمكانية توجيه أعداد منهم لمواقع محددة في التوسعة الشمالية حسب الحاجة.



وتأتي هذه التوجيهات رغبةً في تعزيز الإيجابيات، واستمراراً في تحقيق الأهداف والفوائد من الإجراءات التي طبقت في موسم رمضان الماضي 1438هـ، ومنها إخلاء ساحة المطاف للمعتمرين والطائفين.



ع ع



بنا 1514 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/06 - 05 : 07 PM