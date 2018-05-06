شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال الاسرائيلي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

رام الله في 6 مايو / بنا / استشهد اليوم، شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقربة من السياج الحدودي الفاصل شرق بلدة خزاعة، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، باستشهاد شابين هما بهاء قديح (23عاماً) ومحمد أبو ريدة (20عاماً) جراء إصابتها برصاص قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي، شرق قطاع غزة.



وتتواصل على الشريط الحدودي فعاليات مسيرة العودة الفلسطينية، منذ 30 مارس الماضي، حيث تهاجم قوات الاحتلال المشاركين في هذه الفعاليات لدى اقترابهم من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.







م.ح.



بنا 1513 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/06 - 18 : 06 PM