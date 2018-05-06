منظمة التعاون الإسلامي تعين أمناء عامين مساعدين جدد

جدة في 6 مايو / بنا / قرر مجلس الوزراء بدول منظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ45 التي انعقدت في دكا ببنغلاديش، تعيين كل من يوسف الضبيعي أمينا عاما مساعدا للشؤون السياسية، والسفير سمير ذياب من دولة فلسطين، أمينا عاما مساعدا لشؤون فلسطين والقدس، والسفراء طارق بخيت وأسكر ميسينوف وأحمد سسينيومو وموسى كولاكليكاليا أمناء عامين مساعدين في مناصب مختلفة.



وكان اجتماع وزراء الخارجية بدول منظمة التعاون الإسلامي قد شهد انتخابات جرت في اليوم الأول للمؤتمر حيث فاز السفير طارق بخيت من السودان، بمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والأسرة والإنسانية، ضمن المجموعة العربية. يذكر أن السفير طارق بخيت يشغل حاليا منصب مدير عام الشؤون السياسية بالأمانة العامة للمنظمة.



كما فاز السفير أسكرميسينوف، بمنصب الأمين العام المساعد لشؤون العلوم والتكنولوجيا، في انتخابات جرت ضمن المجموعة الآسيوية، ويمثل السفير، جمهورية كازخستان، ويعمل حاليا في منصب مدير وحدة فض النزاعات والأمن والسلم بالأمانة العامة، وفاز السفير أحمد سسينيومو من أوغندا بمنصب الأمين العام للشؤون الاقتصادية، كما فاز السفير موسى كولاكليكاليا، من تركيا بمنصب الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، في انتخابات جرت على مستوى الدول الأعضاء بالمنظمة.





م.ح.



بنا 1449 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/05/06 - 54 : 05 PM