"مزاد" و"العربية للمزادات" تعلنان عن إقامة المزاد الإلكتروني للمركبات الثقيلة بتاريخ 7 مايو المنامة في 06 مايو / بنا / في إطار التعاون بين شركة "مزاد" وشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووفقا لمذكرة التفاهم بينهما فيما يتعلق بإدارة المزادات العلنية والمزايدات، أعلنت شركة مزاد عن إعادة طرح المركبات الثقيلة في مزاد إلكتروني وذلك يوم 7 مايو الجاري ويستمر المزاد حتى تاريخ 14 مايو 2018.

وتعمل الشركة على تنظيم المزاد الإلكتروني بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات وفق أعلى المعايير المتبعة واعتماد نظام العربية للمزادات الإلكترونية والذي يعد من الأنظمة الحديثة والذي يمتاز بسهولة عمليات المزاد وتسجيل المشاركين وإرساء المزايدات.



هذا ويشمل المزاد بيع 13 مركبة من صنع شركة مان (MAN) الألمانية بالإضافة الى 19 آلية خاصة لتنظيف وإزالة حاويات القمامة التي تستخدم من قبل شركات إدارة النفايات.



وتشترط آلية المشاركة في المزاد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للعربية للمزادات أو تطبيقها الخاص على الهواتف الذكية، كما يتطلب ايضا إيداع مبلغ %20 من قيمة حد المزايدة من خلال الإيداع البنكي والتحويل أو بطاقة الائتمان ويتم بعد رسو المزاد اصدار فاتورة لإتمام عملية الدفع والبدء في إجراءات الملكية للمركبات، كما يتطلب سداد المبلغ خلال 30 يوما من تاريخ المزاد.



ويمكن متابعة المزاد عن طريق الموقع الإلكتروني للعربية للمزادات (http://www.arabian.auction) أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة (Arabian Auction) عبر الهواتف الذكية.



ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة المركبات.



كما يمكن للراغبين في معرفة تفاصيل المزاد وتفاصيل المركبات او بالتسجيل المسبق للمشاركة بالمزاد عبر التواصل مع المختصين من الشركة العربية للمزادات على الرقم التالي 35616100.





ن.ف/ع ع



بنا 1314 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/06 - 34 : 04 PM