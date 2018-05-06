الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يستقبل السفير الياباني المنامة في 06 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بمكتبه بالمجلس سعادة السيد هيديكي إيتو سفير اليابان لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديدا لبلاده في المملكة.





وفي بداية اللقاء رحب سعادة الدكتور محمد بن دينه بالسفير الياباني، مهنئاً سعادته بتعيينه سفيرا لدى البحرين، ومتمنيا له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله الدبلوماسي الجديد من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين.



وأشاد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه بالمستوى المرموق الذي وصلت له اليابان ما جعلها نموذجا يحتذى به في العديد من المجالات البيئية، معربا عن سعادته بالتنسيق بين البلدين بما يعزز العمل البيئي المشترك، ويساهم في نقل التجارب والخبرات العملية والعلمية التي تتناسب والطبيعة البيئية بمملكة البحرين.



من جانبه عبر السفير الياباني عن شكره وتقديره للرئيس التنفيذي على حسن الاستقبال، مشيدا بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للبيئة في سبيل المحافظة على البيئة على المستوى الإقليمي والدولي، معربا عن ترحيبه بالعمل المشترك على توحيد الجهود البيئية من أجل غدٍ مشرق وبيئة عالمية أفضل.



ع م



ن.ف/ع ع



بنا 1310 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/06 - 20 : 04 PM