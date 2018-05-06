رئيس مجلس الاوقاف السنية يستقبل الامين العام للمؤسسة الخيرية الملكية المنامة في 06 مايو / بنا / استقبل سعادة الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية بمكتبه سعادة د. مصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الخيرية الملكية.

وأشاد د. راشد الهاجري بخالص التقدير بالرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وما يوليه جلالته من اهتمام أبوي بارز للأيتام والأرامل، ورعاية كبيرة بالعمل الخيري والإنساني داخل مملكة البحرين وخارجها، معربا عن اعتزازه وتقديره للدور الحيوي المهم الذي تقوم به مملكة البحرين في الارتقاء بالأعمال الخيرية ودعم الإنسانية في شتى بقاع العالم.



واستعرض د. راشد الهاجري مع د. مصطفى السيد جملة من المشاريع الخيرية والاجتماعية محل الاهتمام المشترك سعياً لتحقيق أعظم منافع للمواطنين والتي تدعم مسيرة العمل الخيري في مملكة البحرين.



ح ب/ع ع



بنا 1308 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/06 - 38 : 04 PM