مملكة البحرين تدين التفجيرين الإرهابيين في جمهورية أفغانستان الاسلامية

المنامة في 06 مايو / بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الارهابي الذي استهدف مسجدًا في إقليم خوست، والتفجير الذي استهدف مقر الحاكم الإدارى لمنطقة أحمد أباد باقليم باكتيا بجمهورية أفغانستان الإسلامية واللذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، مؤكدة وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية في حربها ضد الإرهاب ومساعيها الرامية للقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية وإحلال الأمن والسلم.



وإذ تعرب وزارة الخارجية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين المناهض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية بما يكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد جميع دول العالم.





ح ب/ع ع



بنا 1246 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/05/06 - 52 : 03 PM