القائد العام لقوة دفاع البحرين يلتقي بقائد القيادة المركزية الأمريكية‎

المنامة في 6 مايو / بنا / التقى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين اليوم بالفريق أول جوزيف فوتيل Joseph Votel قائد القيادة المركزية الأمريكية بحضور سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شئون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، مشيداً معاليه بعمق العلاقات الوطيدة والتاريخية القائمة بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.



وقد أقام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مأدبة غداء بنادي ضباط قوة دفاع البحرين تكريما للفريق أول جوزيف فوتيل Joseph Votel قائد القوات المركزية الأمريكية والوفد المرافق.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة المستشار العسكري بديوان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.



خ.ب/ع ع



بنا 1248 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/05/06 - 50 : 03 PM