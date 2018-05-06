الدكتور ميرزا يستعرض مع السفير الاماراتي الجديد أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المنامة في 06 مايو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه، سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مشيداً بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، متمنياً للسفير كل التوفيق والسداد في مهام عمله.



واستعرض الجانبان أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، حيث قام الوزير بتقديم عرض مرئي عن مشاريع هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة بما فيها الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وبعض المشاريع المهمة كمشروع انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميغاوات وفرص الاستثمار المتاحة للشركات الإماراتية في هذا المشروع والمشاريع الأخرى.



من جانبه أعرب السفير الإماراتي عن بالغ سروره للاطلاع على مثل هذا التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وأبدى رغبة الشركات الإماراتية للمشاركة في هذه المشاريع بحسب الفرص الممكنة وكذلك تفعيل المزيد من التعاون في تلك المجالات، وتقدم بجزيل شكره وتقديره للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة مؤكداً استعداده لتعزيز هذا التعاون القائم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.



ن.ف/ع ع



بنا 1214 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/05/06 - 58 : 03 PM