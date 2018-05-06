الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير جمهورية زامبيا لدى السعودية

الرياض في 06 مايو/ بنا / استقبل الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الأحد 6 مايو 2018م السفير إبراهيم مومبا سفير جمهورية زامبيا لدى المملكة العربية السعودية.



وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية زامبيا في مختلف المجالات، بالإضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.



ع إ ح/ع ع



بنا 1209 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/06 - 21 : 03 PM