سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت المنامة في 06 مايو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها سموه إليه في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ فاضل دعيج السلمان الصباح.

أعرب سمو أمير دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الصادقة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



ن.ف/ع ع



بنا 1205 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/05/06 - 14 : 03 PM