الجيش اليمني مسنودا بالتحالف العربي يحرر موقعين بين مأرب والبيضاء مأرب في 06 مايو/ بنا / اعلن الجيش اليمني انه وبدعم طيران التحالف العربي ، حرر اليوم ، موقعي الخليقة وخدار العرجى في منطقتي قانية وحوران بين محافظتي البيضاء ومأرب.



وقال مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) "ان الجيش مدعوماً بطيران التحالف العربي حرر الخليقة وخدار العرجى بين قانية والوهبية بين محافظتي مأرب والبيضاء وان الجيش يزحف نحو الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالبيضاء."



واضاف المصدر "ان الجيش وصل الى نقطة اليسبل وحرر المناطق المحيطة بقانية وحوران وكبد المليشيا الانقلابية خسائر في الارواح والعتاد".





خ.س



بنا 0950 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/06 - 19 : 01 PM