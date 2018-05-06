"الهلال" الاماراتي يوقع مع محافظة تعز اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من "مشاريع عام زايد" عدن في 6 مايو /بنا / وقعت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي اتفاقية مع محافظة تعز لتنفيذ المرحلة الأولى من " مشاريع عام زايد 2018 " في مجالات التربية والتعليم والمياه والغذاء.



وقع الاتفاقية سعيد آل علي مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن ووهيب الحكيمي وكيل محافظة تعز الذي أعلن ان قيمة مشاريع المرحلة الأولى تبلغ 2 مليون درهم سيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة كما نقلت وكالة انباء الامارات.



وكان مدير الهلال الأحمر الإماراتي بعدن أعلن في مؤتمر عام زايد - مطلع ابريل الماضي - عن تدشين مشاريع عام زايد بقيمة 35 مليون درهم سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل.





خ.س



بنا 0941 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/06 - 45 : 12 PM