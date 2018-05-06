مقتل 7 مدنيين إثر انفجار قنبلة شمال أفغانستان كابول في 06 مايو/ بنا / قتل سبعة مدنيين في انفجار قنبلة مزروعة على جانب الطريق في إقليم فرح شمال أفغانستان.



وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم كريم يورشي لوكالة الأنباء الألمانية إن الحادث وقع أثناء مرور المركبة التي تقل مجموعة من أصحاب المحال إلى سوق به محالهم ، وقد جرى نقل جميع الضحايا لمستشفى قريب، وتم فتح تحقيق في الواقعة.



وأضاف أن مسلحي طالبان كانوا زرعوا القنبلة لاستهداف القوات الأمنية الأفغانية، وقد اصطدمت بمركبة مدنية.



وعلى الرغم من أن المسلحين يزرعون القنابل لعرقلة جهود وتقدم القوات الأمنية الأفغانية، إلا أنها غالبا ما تصيب مدنيين.











و.ش/خ.س



بنا 0935 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/05/06 - 41 : 12 PM