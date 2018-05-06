قوات أفغانية تستعيد منطقة شمالية من طالبان كابول في 06 مايو/ بنا / استعادت قوات أفغانية مدعومة بضربات جوية منطقة في إقليم بدخشان الشمالي الذي سيطرت عليه حركة طالبان الأسبوع الماضي.



قال صنع الله روحاني المتحدث باسم الشرطة الإقليمية إن قوات الجيش والشرطة مدعومة بضربات جوية استعادت أمس السبت منطقة كوهيستان التي كانت سقطت في يد عناصر طالبان يوم الخميس مضيفا أن عناصر طالبان اضطروا إلى التراجع في منطقة تيشكان حيث سيطروا على عدد من نقاط التفتيش.



واضاف المتحدث ان عددا كبيرا من القتلى سقطوا في صفوف الحركة.





خ.س



بنا 0920 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/06 - 22 : 12 PM