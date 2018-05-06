مدير أركان الحرس الوطني يترأس اجتماع اللجنة البحرينية بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني المنامة في 06 مايو/ بنا / ترأس معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني اجتماع اللجنة البحرينية بين الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني، الذي استضافته رئاسة الحرس الوطني بمعسكر الصخير اليوم الأحد، وذلك بحضور الرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة وكبار ضباط الحرس الوطني.



وفي بداية الاجتماع، رحب معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني برئيس وأعضاء الوفد الباكستاني، ناقلاً تحيات الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني لرئيس الوفد والوفد المرافق ، مشيداً معاليه بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ، وما وصلت إليه من تطور ونماء في العديد من المجالات ، وخاصة في مجالات التعاون العسكري.



وتخلل اجتماع اللجنة البحرينية الباكستانية بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بتطوير مجالات التعاون العسكري والتدريب المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين.









ن.ف/خ.س



بنا 0911 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/06 - 16 : 12 PM