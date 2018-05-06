جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر وعرفان من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية المنامة في 6 مايو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وعرفان من سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمناسبة رعاية جلالته ايده الله للاحتفالات العمالية التي أقيمت في مملكة البحرين

هذا نصها :



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه



يشرفني وببالغ الاحترام والتقدير أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات الشكر والعرفان على رعايتكم للاحتفالات العمالية التي أقيمت في مملكة البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي، والذي يقام في الأول من مايو من كل عام، فقد كان لرعايتكم الكريمة للحفل الذي أقامه الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في الثلاثين من أبريل، وكذلك الحفل الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الأول من مايو الجاري، عظيم الأثر في نفوس العمال الذين شاركوا في الحفل تنظيماً وتكريماً واحتفالاً بهذه المناسبة العالمية.



لقد شكل عهد جلالتكم الزاهر انطلاقة شاملة في العمل الوطني بجميع مجالاته، خاصة فيما يتعلق بتسارع وتيرة الإنجازات العمالية التي حققتها مملكة البحرين، مما جعلها رائدة في التشريعات، والنظم العمالية التي عززت حقوق الأيدي العاملة، ورسخت قيم العمل والإنتاج.



كما كان لدعم جلالتكم المتواصل للطبقة العاملة دور بارز في تسابق العمال على بذل المزيد من الجهد والعطاء في المسيرة التنموية للبلاد، وقد تجلى ذلك من خلال الإرادة الملكية لجلالتكم في وضع إطار تشريعي يعطي الحماية الاعتبارية للعامل، وذلك عبر تشريع العمل النقابي وتطوره منذ العمل به بعد صدور مرسوم قانون النقابات العمالية رقم (33) لسنة 2002. كما كانت لفتة جلالتكم السامية بإعلان يوم الأول من مايو عطلة رسمية تعبيراً رمزياً لتكريم هذه الطبقة التي أضاءت مشاعل العمل والإنتاج في مختلف القطاعات التنموية.



إنني ونيابة عن جميع العمال والمنظمات العمالية في مملكة البحرين أجدد لكم العهد على المضي قدماً نحو زيادة وتيرة العمل والإنتاج، ورفعه الى المستوى الذي يليق بمكانة مملكة البحرين، وذلك من خلال التعاون المستمر والمشاركة الفعالة بين أطراف الانتاج الثلاثة، العمال وأصحاب الاعمال، والحكومة، في سبيل بلوغ الأهداف والغايات الوطنية السامية في ظل هذا العهد الزاهر لجلالتكم حفظكم الله.



داعين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم وأن يسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر لمواصلة إنجازات الخير والنماء في بلدنا الحبيب في ظل قيادتكم الحكيمة.



وتفضلوا جلالتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير والامتنان،،،



جميل بن محمد علي حميدان

وزير العمل والتنمية الاجتماعية





خ.ب/خ.س



بنا 0826 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/05/06 - 33 : 11 AM