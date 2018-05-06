الجيش اليمني يستعيد موقعين غرب مأرب ‏ عدن في 06 مايو/ بنا / فرضت قوات الجيش اليمني ، سيطرتها على موقعين ‏جديدين في ‏منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب ‏عقب معارك ‏ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران.‏



وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد ‏موقعين ‏كانت تتمركز فيهما الميليشيا جنوب تبة ‏المطار ‏بصرواح.‏



وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الموقعين جاء ‏إثر هجوم ‏شنته قوات الجيش ، مستهدفًا مناطق تمركز ‏الميليشيا ‏بصرواح غرب مأرب ، تكبدت خلاله الميليشيا الانقلابية خسائر في العتاد والارواح.‏





خ.س



بنا 0800 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/06 - 02 : 11 AM