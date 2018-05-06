الجيش اليمني يستعيد موقعين غرب مأرب ‏

|
2018/05/06 - 02 : 11 AM
عدن في 06 مايو/ بنا / فرضت قوات الجيش اليمني ، سيطرتها على موقعين جديدين في منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب عقب معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد موقعين كانت تتمركز فيهما الميليشيا جنوب تبة المطار بصرواح.
وأضاف المصدر في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن تحرير الموقعين جاء إثر هجوم شنته قوات الجيش ، مستهدفًا مناطق تمركز الميليشيا بصرواح غرب مأرب ، تكبدت خلاله الميليشيا الانقلابية خسائر في العتاد والارواح.
خ.س
بنا 0800 جمت 06/05/2018
عدد القراءات : 7
اخر تحديث : 2018/05/06 - 02 : 11 AM