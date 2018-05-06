مجموعة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الصحة العامة تنظم يوما توعويا عن مرض الربو المنامة في 06 مايو/ بنا / بمناسبة اليوم العالمي لمرض الربو والذي يُصادف 2 مايو من كل عام، نظمت مجموعة مكافحة الأمراض غير السارية بإدارة الصحة العامة، يوما توعويا عن مرض الربو، بحضور الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، ومدير إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح، وعدد من كبار المسؤولين والمعنيين بمرض الربو، في مجمع السيف بمنطقة المنامة.

وأوضحت استشاري الصحة العامة الدكتورة منيرة الكوهجي أن تنظيم هذا اليوم التوعوي يهدف إلى زيادة وعي الناس وخصوصاً مرضى الربو بطبيعة المرض والوقاية منه ، وتحسين جودة حياة مرضى الربو، وتشجيع مرتادي المجمع باتباع أنماط الحياة الصحية بهدف الوقاية من تكرار نوبات مرض الربو ومضاعفاته.



وأشارت الدكتورة الكوهجي إلى أن الربو هو مرض صدري مزمن غير معدي وغير جرثومي تُصاب به الرئتان حيث يؤثر على الشعب والقصبات الهوائية، فتكون هذه المسالك الهوائية في الشخص المصاب بالربو شديدة الحساسية لعوامل معينة تسمى المهيجات وعند إثارتها بهذه المهيجات تلتهب مجاري الهواء وتنتفخ ويزيد إفرازها للمخاط وتنقبض عضلاتها ويؤدي ذلك إلى إعاقة التدفق العادي للهواء ونتيجة لذلك يشعر المريض ببعض الأعراض، لافتةً إلى وجود أعراض كثيرة لمرض الربو؛ والتي من أهمها حدوث ضيق في التنفس أو وجود صفير أو خشخشة عند التنفس أو احساس بضيق أو آلام في الصدر، أو وجود سعال جاف مصاحب بإفرازات لزجة، ومن أهم مهيجات مرض الربو التلوث، الاختلاط ببعض الحيوانات، تغيرات الطقس، التدخين، غبار الطلع، عثة الغبار، الجهد البدني، مفيدةً بأنه من أجل السيطرة على مرض الربو يجب معرفة الأسباب المؤدية لحدوث الأزمة وتجنبها، مع ضرورة متابعة الطبيب بصورة منتظمة والالتزام بالخطة العلاجية.



وتقدمت الدكتورة الكوهجي بجزيل الشكر والتقدير إلى الإدارة العليا في وزارة الصحة على دعمها وحثها المستمر للعناية بصحة المجتمع وتقديم التوعية والتثقيف الصحي في الأماكن العامة بهدف توعية المجتمع وتعزيز صحته في مكان تواجده.



ن.ف/خ.س



بنا 0751 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/06 - 01 : 11 AM