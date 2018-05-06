مستوطنون متطرفون يعتدون على محال تجارية بالخليل بحماية قوات الاحتلال رام الله في 06 مايو/ بنا / اعتدى مستوطنون متطرفون، على محال تجارية في سوق الذهب في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن غرفة صناعة وتجارة الخليل بان مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة على اراضي وممتلكات المواطنين في قلب مدينة الخليل، اعتدوا على محال تجارية في سوق الذهب المغلق بقرار عسكري من سلطات الاحتلال وفتحوها وعبثوا بمحتوياتها.



وقال محافظ الخليل كامل حميد ان هذا التخريب المتعمد من المستوطنين محاولة جديدة لضرب الاقتصاد والخطوات الابداعية والمتسارعة التي بذلت على جميع المستويات.



ودعا جميع اصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة الى فتحها لتكتمل حلقات الجهود المبذولة بالبلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف.





و.ش/خ.س



بنا 0745 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/06 - 51 : 10 AM