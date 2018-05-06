التونسيون يتوجّهون إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات بلدية منذ 2011 تونس في 06 مايو/ بنا / فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم ، أبوابها في تونس أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ 2011.



وسيختار المقترعون وعددهم 5 ملايين و369 ألفا و892 مسجلا في هذه الانتخابات ، ممثليهم في 350 دائرة بلدية (24 مجلسا بلديا)، بمختلف جهات تونس، نقلا عن وكالة الانباء التونسية.



وقد ترشحت لهذه الانتخابات المحلية، 2074 قائمة تمثل (1055 قائمة حزبية، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، و159 قائمة انتخابية ائتلافية).



وسيتم الاعلان ، في أجل أقصاه 9 ماي ، عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات ، التي تجرى في ظرف اقتصادي وسياسي صعب في البلاد.





خ.س



بنا 0740 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/06 - 50 : 10 AM