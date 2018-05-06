منظمة التعاون الإسلامي تدعو لتوزيع جزء من مساعدات الدول الأعضاء عبر امانتها العامة جدة في 06 مايو/ بنا / دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الدول الأعضاء بالمنظمة، إلى تخصيص جزء صغير من مساعداتها الإنسانية لتقديمها من خلال الأمانة العامة للمنظمة، بما يتماشى مع قرارات وزراء الخارجية، كما دعاها ومؤسساتها الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التابعة لها إلى مساعدة الأمانة العامة للمنظمة في جهودها الإنسانية، بحسب وكالة الانباء السعودية.



وأعرب الدكتور العثيمين عن امتنانه للمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وإندونيسيا، وتركيا وكل الدول الأعضاء لجهودهم السخية في تخفيف معاناة الأمة الإسلامية.



وخاطب الأمين العام جلسة "شحذ الأفكار" حول التحديات الإنسانية التي تواجهها بلدان المنظمة، بما في ذلك ما يتعلق بالروهينغيا، التي نظمتها إدارة الشؤون الثقافية والأسرة والإنسانية بالتعاون مع وزارة الخارجية ببنغلاديش على هامش الدورة 45 لمجلس وزراء الخارجية الإسلامي في دكّا.



و.ش/خ.س



بنا 0724 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/05/06 - 49 : 10 AM