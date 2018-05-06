الأحزاب التركية تعلن أسماء 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل أنقرة في 06 مايو/ بنا / قدمت الأحزاب السياسية التركية أسماء 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل.

وبدأت اللجنة العليا للانتخابات التركية تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، وفق ما ذكرت وكالة انباء "الاناضول".



وقدم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع زعيم "حزب الحركة القومية" دولت باهجه لي، طلب ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان إلى اللجنة العليا للانتخابات، مرشحا مشتركا لتحالف "الشعب" لخوض الانتخابات.



وتقدم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بطلب ترشح النائب "محرم إينجة" رسميا.



كما قدمت أحزاب "الوطن" طلب ترشح دوغو بارينجاك، و"إيي" طلب ترشح مرال اقشنر، و"السعادة" طلب ترشح تمل قره ملا أوغلو، و"العدالة" طلب ترشح نجدت أوز، و"الشعوب الديمقراطي" طلب ترشح رئيس الحزب السابق صلاح الدين دميرطاش.







و.ش/خ.س



بنا 0712 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/05/06 - 09 : 11 AM