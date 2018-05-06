الدكتورة "العلوي" تؤكد مساعي البحرين لتحسين جودة حياة مرضى الربو المنامة في 06 مايو/ بنا / افتتحت سعادة الدكتورة منال العلوي الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية الحملة التوعوية تحت شعار "وسع صدرك" وذلك بحضور سعادة النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة الثانية فاطمة القطري، والتي نظمها مركز البديع الصحي تزامنا مع اليوم العالمي للربو في مجمع سار التجاري، حيث شهدت حضورا كثيفا من أهالي المنطقة.





وقالت الدكتورة "العلوي " في حفل الافتتاح إن مملكة البحرين تولي اهتماما كبيراً بقضية الأمراض والحد من مضاعفاتها، بما فيها مرض الربو من خلال تثقيف وتوعية المجتمع، مشيرة إلى أن تنظيم هذا اليوم التوعوي للمجتمع حول مرض الربو هو خير دليل على ذلك، إذ تهدف هذه الفعالية الصحية إلى زيادة وعي عامة الناس وخصوصاً مرضى الربو بطبيعة المرض وطرق الوقاية منه عن طريق الاستخدام الأمثل للعلاج، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة مرضى الربو، وتشجيع المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية بهدف الوقاية من تكرار نوبات مرض الربو والحد من مضاعفاته.



وقد اشتملت الفعالية على العديد من المحطات التوعية التثقيفية ومنها محطة التعريف بمرض الربو والمهيجات المسببة له وطرق الوقاية منها والتطعيمات الوقائية، وضمت احدى ‎المحطات اختبار السيطرة على الربو وقياس معدل قوة النفس، ومحطة اخرى للتعريف بالأدوية واجهزة البخار وطرق استخدامها، ومحطة لإدارة تعزيز الصحة لقياس الطول والوزن والضغط.



‎إضافة إلى ذلك تواجد محطتين لتقديم استشارات مجانية لزوار المجمع، حيث قدمت استشارات للأطفال بمشاركة عيادة الدكتور أسامة عبد الكريم استشاري الجهاز التنفسي للأطفال و كذلك استشارات مجانية للكبار بمشاركة عيادة الدكتور رياض سلمان استشاري الجهاز التنفسية.



وتضمنت الفعالية ركن الأطفال التثقيفي عن طريق الترفيه والتعليم ، احتوت على مسابقات وفعاليات للرسم والتلوين وسرد قصص للأطفال تحتوي على مضامين توعوية للربو.



وفي ختام الفعالية توجهت الدكتورة العلوي بالشكر لجميع من ساهم في إنجاح الحملة التوعوية من حضور ومشاركين ومنظمين وداعمين سواء من القطاع الحكومي او الخاص، مشيدة بالشراكة المجتمعية وبالدور المثمر والتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات من أجل صحة وحياة أفضل.





ح ب/خ.س



بنا 0707 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/06 - 01 : 11 AM