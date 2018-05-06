بالتعاون مع جامعة مالطا.. ختام ورشة عمل كتابة الأوراق العلمية "WASP " بجامعة الخليج العربي المنامة في 06 مايو/ بنا / اختممت ورشة عمل كتابة الأوراق العلمية "WASP " التي نظمتها كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي بالتعاون مع مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر، وشارك فيها 25 من المهتمين بإعداد البحوث الاكاديمية من تخصصات مختلفة ومن مختلف القطاعات العملية والأكاديمية.

وأكد الاستاذ الدكتور ضياء رزق استاذ النساء والتوليد بكلية الطب والعلوم الطبية الذي أشرف على تنظيم الورشة حرص جامعة الخليج العربي على تقديم ورش تخصصية هادفة، موضحا أن خبراء متخصصين في كتابة البحوث وإعداد الاطروحات العلمية المبنية على اسس علمية موثقة وهما البروفيسور فيكتور كرتش والبروفسور شارلز سافونا من جامعة مالطا الأوربية شاركا في تدريب المشاركين في الورشة.



ومن جانبه، أشار الاستاذ الدكتور عبد الحليم ضيف الله نائب عميد كلية الطب والعلوم الطبية للشؤون الاكاديمية إلى أن دورات WASP هي دورات تعليمية دولية حديثة، تقدم على هيئة محاضرات علمية مكثفة وجلسات تفاعلية، وقد لاقت نجاحا ملفتا منذ عقدها في جمهورية مالطا في العام 2010، وكذلك في لندن في العام 2017، وهو الأمر الذي شجع جامعة الخليج العربي على نقل هذه الخبرات في مهارات الكتابة والمعايير المتوقعة في العمل الأكاديمي المحترف إلى منطقة الخليج العربي.



وفي السياق ذاته، أكد رئيس مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر الدكتور طارق الشيباني أن ورش WASP هي ورش فريدة من نوعها لكونها تقدم الأسس المعرفية والمنهجية والأخلاقية لنمط الكتابة الاكاديمية في مجال التعليم الطبي وفق المعايير الدولية المعتمدة من حيث قواعد نشر الاوراق والابحاث الطبية في المجلات الطبية الموثقة والذي يساهم في نقل الخبرة ويثري التحاور بين الاطباء والعاملين في سلك التعليم الطبي.



وثمن الشيباني دعم كلا من بنك البركة وبنك الاثمار لمركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر ومساهمتهما في عقد هذه الورشة التخصصية الناجحة والمثمرة.



ح ب/خ.س



بنا 0705 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/06 - 53 : 10 AM