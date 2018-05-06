مقتل 20 شخصا في انهيار منجم فحم غرب باكستان إسلام آباد في 06 مايو/ بنا / لقي عشرون شخصا حتفهم بأحد مناجم الفحم جراء انفجار تسبب في انهيار المنجم، الواقع جنوب غرب باكستان.



وقالت السلطات ان ثلاثة اشخاص اصيبوا في الحادث، بالقرب من مدينة كويتا بمنطقة ماروار، بإقليم بلوشيستان مساء أمس السبت.



واوضحت أن سقف المنجم انهار في أعقاب انفجار ناجم عن تراكم غاز الميثان، مبينة ان تم انتشال 16 جثة من المنجم وانقاذ سبعة مصابين.



وقالت وسائل إعلام محلية إن معظم العمال كانوا من منطقة شانجلا بإقليم خيبر-باختونخوا، شمال غربي البلاد.







و.ش/خ.س



بنا 0703 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/06 - 47 : 10 AM