الخيرية الملكية تستعد لاستقبال شهر رمضان بتوزيع السلال الرمضانية مع المطاحن المنامة في 06 مايو/ بنا / قامت المؤسسة الخيرية الملكية بالتعاون مع شركة البحرين لمطاحن الدقيق بتوزيع السلال الرمضانية على المستفيدين من خدمات المؤسسة وعلى الجمعيات الخيرية لتوزيعها على الفئات المحتاجة لديها، وذلك ضمن سعي المؤسسة الخيرية الملكية لمشاركة الأسر في توفير احتياجات الشهر الفضيل استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.



ومن جانبه أكد سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، بأنه انطلاقاً من الرعاية الشاملة التي توفرها المؤسسة لأسرها، واهتمامها بتوفير الحياة المستقرة للمواطنين، فإن المؤسسة تحرص على مشاركة المواطنين مختلف المناسبات خصوصاً شهر رمضان الكريم.



وأكد مصطفى السيد أن مشروع السلة الرمضانية يأتي ضمن اهتمام المؤسسة الخيرية الملكية بمساندة أسرها والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المحتاجة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى حرص المؤسسة على تفعيل الشراكة المجتمعية بين المؤسسة ومختلف مؤسسات المجتمع البحريني من خلال التعاون مع شركة البحرين لمطاحن الدقيق والتي تعتبر الشريك الرئيسي لهذا المشروع على مدار عدة سنوات من خلال توزيع منتجات الشركة.



وتتوجه المؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى شركة المطاحن على تعاونهم الدائم ومساهمتهم في هذا المشروع الذي له الأثر الكبير في توفير جزء من حاجيات الأسر المكفولة لشهر رمضان المبارك.





ح ب/خ.س



بنا 0702 جمت 06/05/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/05/06 - 52 : 10 AM